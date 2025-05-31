Иво Бобул признался, чем занимается его жена, и как он относится к теще: "Бывает всякое"

Иво Бобул / © facebook.com/ivo.bobul.94

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Народный артист Украины Иво Бобул впервые за долгое время поделился личным - рассказал о своей жене Наталье, ее профессии и семейных отношениях.

Легендарный артист признался, что именно Наталья является его главной опорой в жизни. По словам Бобула, их брак пережил как много радостных, так и кризисных моментов. Однако сейчас они счастливы вместе. Иво отметил, что Наталья - профессиональный психолог и сейчас помогает не только ему, но и другим людям, в частности женщинам, которые нуждаются в поддержке во время войны. По словам певца, жена активно общается и с близкими, которые нуждаются в психологической помощи.

"Она главная в моей жизни. Мы прошли с ней все - взлеты и падения. В семье всякое бывает, но это святое. Наталья психолог. Помогает не только мне, но и людям, которые к ней обращаются. Тем более сейчас столько женщин, которые нуждаются в помощи. Ездит больше к нашим знакомым или друзьям, общается с ними", - поделился звезда в интервью Rostyslove Production.

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Иво Бобул с женой

Отдельно Иво Бобул вспомнил и о своей теще, с которой у него теплые отношения. Артист не скрывает - уважает ее и быстро нашел с ней общий язык.

"У меня теща очень хорошая, на даче живет. У Натальи еще есть сестра - тоже очень хорошие люди. Когда люди взрослые, то быстро находите общий язык. Мы всегда рядом и помогаем", - добавил певец.

Напомним, недавно Иво Бобул рассекретил, в каких отношениях со своим младшим сыном и где он сейчас.