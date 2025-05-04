Иво Бобул признался, готов ли пойти в политику и почему не уезжает из Украины во время войны

Иво Бобул / © facebook.com/ivo.bobul.94

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Народный артист Украины Иво Бобул честно прокомментировал свою готовность к политической карьере.

71-летний исполнитель признался, что действительно хорошо разбирается в государственных процессах, но пока воздержится от смены певческой карьеры на политическую. Иво объясняет, что, придя к власти, можно испачкать репутацию, поэтому стремится оставаться на сцене.

"Я политику понимаю, но не люблю. Это грязная вещь, это не мое. Мое – сцена", — поделился звезда в интервью Blik.

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Иво Бобул / © ivobobul.com.ua

С такой четкой позицией Бобул добавляет, что уезжать из Украины во время войны тоже не планирует. Певец говорит, что предан своим поклонникам и потому будет работать на родной земле.

"С первого дня полномасштабной войны я живу в Украине. Да, пару раз выезжал на концерты за границу, но не более того. Никуда не эмигрировал. Я артистом стал на этой земле, меня любит народ. Не любил бы – не был бы я на сцене столько лет. Могу ли я все это бросить, собраться и в один день покинуть Украину? Если бы мне было лет 15-19, может быть. А так, кому я на чужбине надо? Я здесь нужен. Я не пою для начальства, а для людей, простых людей, простых украинцев", — подытожил звезда.

Напомним, недавно Иво Бобул шокировал разоблачением мошеннической схемы, в которую неизвестные втянули его имя.