Иво Бобул признался, как жена отреагировала на его воссоединение с экс-возлюбленной Сандулесой

Украинский певец Иво Бобул прокомментировал воссоединение с экс-возлюбленной, певицей Лилией Сандулесой, а также признался, как на это отреагировала его четвертая жена Наталья.

Исполнитель через 20 лет после громкого разрыва снова спел в дуэте с Сандулесой. Как поделились артисты в интервью "ЖВЛ", все обиды они оставили в прошлом и решили снова вместе выйти на сцену, ведь их песни обожает публика.

"Годы прошли. Есть уважение. Все секреты выдавать невозможно. Не надо, чтобы люди знали все. Мы вместе — и это все. Мы воссоединились для творчества. Бывают времена, когда нужно топоры закапывать и делать что-то интересное, хорошее для людей, для Украины", – прокомментировал Бобул.

Тимур Мирошниченко, Иво Бобул и Лилия Сандулеса / Фото: скриншот с видео

Также исполнитель признался, как на воссоединение с Сандулесой отреагировала четвертая жена. Как говорит артист, у его возлюбленной не было никакой ревности, ведь она понимает, что это только творческий тандем. Более того, Наталья поддержала намерения мужа.

"Абсолютно нормально. Никакой ревности, это работа. Надо для Украины сделать так. Говорит: "Я ничего не имею против, пожалуйста". Конечно, я советовался с ней. Я пришел и сказал: "Натали, вот у нас должен быть такой план, должен быть такой проект". Она говорит: "Вы творческие люди, вы поступайте, как нужно для вас и для окружения. Пойте!". Никакой ревности нет, мы взрослые люди", — признался артист.

Иво Бобул с женой

Отметим, Иво Бобул и Лилия Сандулеса в 90-е годы вместе выступали на сцене и создали немало хитов. Артистов объединяло не только творчество, ведь они состояли в браке. Впрочем, в 2000-х годах супруги громко развелись, а вместе с тем и распался их дуэт.

Напомним, недавно певицы Юлия Санина и Надя Дорофеева неожиданно спели вместе. Артистки исполнили композицию "Ой, у лузі червона калина", а аккомпанировал им военный ВСУ.

Читайте также: