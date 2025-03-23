Иво Бобул признался, общается ли с экс-супругами и почему сожалеет о браках с ними: "Есть проблемы"

Народный артист Украины Иво Бобул высказался о своей личной жизни и бывших женах.

В общем исполнитель четырежды узаконивал свои отношения с разными возлюбленными. Однако, как оказалось, сейчас сожалеет об этом. По словам Бобула, в большинстве все проблемы в браках артистов возникают на фоне напряженного графика. Поэтому он хотел бы спокойно давать концерты и иметь статус холостяка.

"Дело в том, что жизнь артиста не такая, как показывают по телевидению. Гастроли, поездки, репетиции, концерты – тебя может месяцами не быть дома. Не каждая женщина может такое понять. И начинаются различные жизненные нюансы, понимаешь? И действительно, если бы вернуть время, я не женился бы тогда. Но случилось так, как случилось. Это моя история", – рассказал звезда в интервью oboz.ua.

Иво Бобул / Фото: скриншот с видео

Кроме того, Иво Бобул признался, что сейчас с бывшими ограничил общение. В частности, находится в контакте только с первой женой, с которой они обсуждают вопросы воспитания сына. Тем временем со второй возникли недоразумения. А вот с третьей бывшей Лилией Сандулесой связь тоже была, но исключительно в рамках работы и совместного тура. Однако сейчас они не общаются.

"С первой женой у нас налажена связь, общаемся, потому что имеем тему для разговоров – сын. Со второй не общаюсь – там есть проблемы. С третьей, Лилей Сандулесой, когда были недавно в туре, общались. Сейчас нет, потому что ее в Украине нет", — объяснил Иво.

Напомним, недавно Иво Бобул рассекретил свою пенсию и публично раскритиковал чиновников.

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