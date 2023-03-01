Иво Бобул прокомментировал скандальное интервью, где назвал женщин "меркантильными" и "избалованными"

Украинский артист Иво Бобул прокомментировал скандальное интервью журналистке Эмме Антонюк, где он назвал женщин "меркантильными" и "избалованными", а та, в свою очередь, упрекнула его за сексизм.

Музыкант заявил, что не давал разрешения Антонюк на публикацию интервью и отметил, что просто делился своим мнением. Также Бобул обвинил Эмму в непрофессионализме, ведь, по его словам, она не имела права обнародовать их телефонный разговор.

Иво Бобул и Эмма Антонюк / Фото: скриншот с видео

"Я больше 40 лет на сцене, а ей — 32 года. Это было мое собственное мнение. Никто не давал ей права публиковать это интервью. Я ей сказал, чтобы она это не публиковала, но она не послушала. Хочет хайпануть? Она выложила в Youtube наш разговор по телефону. На это никто не имеет права без разрешения. Это правило журналистики", — прокомментировал музыкант изданию kp.ua.

Отметим, что скандал вокруг Иво Бобула начался после интервью журналистке Эмме Антонюк. Музыкант заявил, что современных женщин кроме денег ничего не интересует. Также артист упрекнул интервьюера, что у нее в 32 года нет мужа и детей.

Иво Бобул и Эмма Антонюк / Фото: скриншот с видео

Эмма же попыталась возразить Бобулу, и между ними началась словесная перепалка. После чего певец бросил подаренную ему журналисткой книгу, снял микрофон и ушел из интервью. Впоследствии Бобул позвонил Антонюк и снова стал настаивать на своем.

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