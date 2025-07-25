Иво Бобул раскрыл правду о наследстве и кто из потомков что получил: "У меня нет ничего"

Иво Бобул / © facebook.com/ivo.bobul.94

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Народный артист Украины Иво Бобул, который недавно назвал размер пенсии, поделился откровенными подробностями об отношениях с сыновьями — Русланом и Даниилом — и дочерью Людмилой.

В искреннем признании в интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" певец поделился, что уже давно распределил все свое имущество между детьми. Также он рассказал о жизни старшего сына Руслана в США. По словам Иво Васильевича, парень там создал семью и работает в престижной профессии.

"Я всем все оставлял. Без судов. Тяжело было, конечно. Первая жена мне благодарна. Звонила мне недавно и говорила, что сын купил себе квартиру в Америке, Нью-Йорке. Я с Русланом постоянно общаюсь и помогаю. Он секьюрити. Такой, как я ростом или даже выше, с бородой. У него дочь. У меня три внучки — две в Черновцах, а одна — Америке", — рассказал Бобул.

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Иво Бобул

А вот самый младший 19-летний потомок певца Даниил во время войны проживает с родителями в Киеве. Иво признался, что киевскую квартиру и машину переписал именно на юношу, чему очень рад. Артист поделился, что самый младший сын сейчас учится и занимается компьютерным оборудованием.

"Он сейчас учится в Институте международных отношений и еще занимается компьютерами вместе с друзьями. У нас конфликты очень редко возникают. Где мы живем — это его квартира. Я на него все переписал, у меня нет абсолютно ничего, все ничего. Машину забрал. Я так кайфую и горжусь как он ездит. Потому что когда-то у меня ничего не было и я мечтал об этом. И когда я могу что-то такое сделать для него, то не представляете, какая это радость на душе. Но он не разбалован", — добавил звезда.

Напомним, недавно Иво Бобул рассказал, как младшего сына Даниила остановили работники ТЦК и чем это закончилось.