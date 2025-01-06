Иво Бобул рассекретил, где сейчас трое его детей и общается ли он со своим кумом Кучмой

Народный артист Украины Иво Бобул рассекретил, где трое его детей и чем они занимаются.

В исполнителя есть двое сыновей и дочь от разных браков. Младшего Даниила, которому сейчас 20 лет, певцу родила его нынешняя жена. Как поделился Бобул, парень сейчас учится в Институте международных отношений и посещает курсы водителей.

"Данилко сейчас учится в Институте международных отношений, второй курс. Так что у него есть свой путь в жизни. Я за него очень рад. Сейчас ходит на курсы водителей", — рассказал артист в интервью для Rostyslove Production.

Со старшим сыном Русланом и дочерью Людмилой у исполнителя были раньше не такие теплые отношения. Однако сейчас все наладилось. Иво Бобул отлично с ними общается. Старший сын проживает в Америке, где и работает.

Иво Бобул / Фото: скриншот с видео

"У меня внучки две. Все хорошо, они в Черновцах живут. Одна учится, а другая работает. Руслан у меня уже взрослый, он в Америке живет. Звоним друг другу, в прошлом году виделись с ним, говорили, общались. Он хотел приехать в Украину, но я говорю, что война. И у него работа такая серьезна, что он не может", — поделилась артист.

Кстати, младшего сына Бобула – Даниила – крестил второй президент Украины Леонид Кучма. Как говорит певец, они с ним общаются. Также Кучма не забывает о крестнике. Правда, во время войны общение не такое интенсивное, как было раньше.

"У Даниила был день рождения, он его поздравил. Раньше мы чаще встречались. Сейчас война и немного не до того. Но звоним друг другу, узнаем о здоровье, жизни, нужно ли какая-то помощь. Я как выбираю друзей, то на все жизнь", — добавил Бобул.

Напомним, недавно актриса Елена Кравец впервые за длительное время показала своих заметно подросших двойняшек. Семейство как раз отдыхало в Буковеле.

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