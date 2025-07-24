Иво Бобул рассекретил, как смог повысить себе пенсию, и озвучил ее размер: "Стыдно"

Иво Бобул

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Народный артист Украины Иво Бобул высказался о своих заработках во время войны.

Ранее исполнитель уже озвучивал сумму своей пенсии — тогда она составляла всего пять тысяч. Впрочем, в новом интервью YouTube-проекту ТСН ”Наодинці” он заявил, что сейчас она выросла вдвое. По словам Бобула, на это повлияло и то, что он озвучил ее публично. Иво Васильевич отметил, что по состоянию на сейчас его выплаты составляют 10 тыс. грн. И хотя он все равно считает ее маленькой как для народного артиста, но все же благодарен.

“Пенсию уже подняли. Сейчас 10 тыс. грн. Стыдно. Но ничего, спасибо и за это. Это повысили за годы”, — рассказал Бобул.

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Иво Бобул / © facebook.com/ivo.bobul.94

В то же время певец рассказал, что продолжает работать преподавателем и возглавляет кафедру эстрадного пения. Именно это дает ему возможность оставаться активным в профессиональной жизни и получать дополнительный доход. Кроме того, Иво признался, что довольно строг со своими студентами, ведь хочет их лучше подготовить к будущему.

“Продолжаю преподавательскую работу, заведующий кафедрой эстрадного пения. В Лавре есть Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств. Не выгоняю из аудитории, но могу покричать. Они сначала не хотят учиться, а потом звонят и говорят: “Иво Васильевич, мы вам так благодарны, что вы нас заставляли. Теперь мы это понимаем”, — добавил артист.

Напомним, недавно актер Виктор Андриенко также раскрыл сумму пенсии и какую надбавку получает.