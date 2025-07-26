Иво Бобул рассказал подробности встречи с Элтоном Джоном в Крыму: "Все были в шоке"

Иво Бобул, Элтон Джон

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Известный певец Иво Бобул вспомнил интересный факт из своей биографии, когда он познакомился с легендарным британским певцом Элтоном Джоном.

В откровенном интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" артист поделился воспоминаниями о необычном событии, которое произошло во время празднования дня рождения второго президента Украины Леонида Кучмы. Мероприятие проходило в Крыму, еще до аннексии полуострова.

“Это был день рождения Леонида Кучмы в Крыму. И там было очень много артистов из России и немного наших. Был “95 квартал”, Тая Повалий, Киркоров, Басков. И вот ко мне подошел Кошевой или кто-то другой с просьбой помочь исполнить песню. Они подготовили My Way, только русскоязычный вариант. Но ведь они не певцы, так я им немного помог”, – вспоминает Иво Васильевич.

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Между тем, в зале находился легендарный музыкант и певец Элтон Джон. И, по словам Бобула, британская звезда сразу обратила на него внимание: “И я тогда пару нот таких красивых взял. И Элтон Джон такой: "Кто, кто эти ноты берет?”.

В свое время Элтон Джон часто приезжал в Украину. / © Associated Press

Уже во время перерыва Элтон Джон неожиданно подошел к Иво Бобулу. Причем он прошел мимо всех гостей, не обращая внимания на других артистов: “Все были в шоке, но он подошел только ко мне, пожал мне руку и сказал: “Ты классный певец”. К сожалению, не было фотографов рядом. Но это правда было, я не лгу”.

Напомним, Иво Бобул также высказался о своих конкурентах и кого считает секс-символом украинского шоубизнеса.