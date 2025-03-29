Иво Бобул разоблачил мошенников на лжи и сделал гневное заявление: "Никакой совести"

Иво Бобул / © скриншот с видео

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Народный артист Украины Иво Бобул разнес злоумышленников, распространяющих о нем ложь.

На своей Facebook-странице звезда возмутился одной из публикаций, на которую наткнулся в Сети. На созданных искусственных интеллектом кадрах девушка якобы в студии новостей сообщает о серьезном диагнозе Иво Бобула. Мол, артисту прямо на сцене якобы стало плохо, в результате чего его госпитализировали с диагнозом сахарный диабет второго типа. Более того, мошенники даже подделали видео и с певцом и наложили свое сообщение, где он якобы нахваливает псевдолечебное средство.

Нетрудно догадаться, что это было сделано с целью наживы на имени певца и рекламы препаратов. К тому же невооруженным глазом на кадрах заметно, что звезда имеет искусственную, кукольную мимику, что является признаком дипфейка.

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Иво Бобул о фейковом видео / © facebook.com/ivo.bobul.94

Возмущенный ситуацией Бобул не сдерживал эмоций. В публикации он подчеркнул, что фейковыми видео неизвестные вводят в заблуждение его фанатов и получают от этого деньги. Поэтому он никак не причастен к этому и призвал не доверять столь сомнительным видео. В то же время добавил, что действительно чувствует себя хорошо.

"Я шокирован! Как можно такое сделать? Еще и интервью взять, которое было взято из другой программы и подделать голос. Ни стыда, ни совести. Что за люди? Слава Господу, у меня все нормально! Не верьте этим идиотам, это фейк, кто-то зарабатывает, наверное. Господи, у тебя великая сила! И кто это сделал, я отдаю их на твой Божий суд", – написал Иво.

Напомним, что недавно Иво Бобул публично пожаловался на размер своей пенсии и честно ответил о надбавках.