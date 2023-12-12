Иво Бобул резко ответил, простил ли Василия Вирастюка после многих лет их вражды

Артист объяснил свою позицию.
Украинский певец Иво Бобул ответил, обижается ли на спортсмена Василия Вирастюка за то, что он публично потролил его за особый номер в гостинице в Черновцах.
Скандал тянется с 2016 года. Тогда в одной из гостиниц Черновцов Вирастюк снял видео, как заходит в комнату, на которой было написано "Именный номер Иво Бобула". В своем фотоблоге Василий запостил ролик, где высмеял раритетные фото и эксклюзивные костюмы Иво, которые висели на стенах апартаментов-музея. В свою очередь, певец назвал такое поведение "издевательством над его достижениями".
Обида на спортсмена у Иво Бобула все еще осталась. А в те апартаменты певец до сих пор наведывается, когда приезжает в Черновцы.
"Это не прикол, это глупость. Не надо смеяться над тем, что у человека есть. Зачем? У меня же в Черновцах квартиры нет. И когда приезжаю, то там живу. Это моя комната. И там есть фотографии с моими артистами, которых я люблю, есть мой путь, как я начинал... Есть там что-то и старинное. Например, гитара. Зачем смеяться. Этот человек умер для меня навсегда", - резко сказал Бобул в интервью Славе Демину.
Даже несмотря на то, что Вирастюк занимается рядом благотворительных инициатив, артист не готов простить ему такое поведение из прошлого.
"У меня тоже ребята не хуже волонтеров. Я с ними общаюсь, а с Василием ну что ж…", - отметил певец.
Впрочем, Бобул назвал то, что может разломить между ними лед после стольких лет вражды. В частности, он хочет услышать извинения от Василия Вирастюка. Интересно, что к примирению Иво подталкивали даже его дети. Однако он так и не согласился.
Напомним, несколько месяцев назад лидер украинской группы Go_A Екатерина Павленко также потролила певца Иво Бобула. Она запостила забавную фотографию и написала, достигли ли они примирения.
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