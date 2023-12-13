Иво Бобул шокировал, что произошло с его домом в оккупированной Ялте

Украинский певец Иво Бобул рассказал о своих доходах и расходах, а также о недвижимости в Крыму.

Музыкант приобрел дом в Ялте еще до того, как остров оккупировала страна-агрессор Россия. Там исполнитель жил, когда приезжал на отдых. Однако сейчас жилья нет. Как рассказал певец в интервью Славе Демину, дом сгорел. Артист подозревает, что его подожгли.

"Там дом у меня был в Ялте, сгорел. Подожгли, наверное. Купил еще, пока Крым не был оккупирован. Я туда ездил отдыхать. Потом уже, когда война началась, мне ребята показали, как оно горит. И все…", — рассказал певец.

Иво Бобул / Фото: скриншот с видео

Также Иво Бобул откровенно рассказал о своих доходах и расходах. Музыкант признался, что он ежемесячно тратит 2-5 тысяч долларов. Однако доходы исполнителя бывают разные. Как правило, они только покрывают все расходы. Кроме того, в Иво Бобула есть пенсия, но она маленькая – всего пять тысяч гривен.

"Где-то две тысячи уходит у меня. У меня просто большая семья и мне нужно помогать им. Я думаю, что пять тысяч долларов в месяц – это было бы нормально. Сейчас зарабатываю где-то такую сумму, могу больше немного заработать", — признался певец.

Иво Бобул / Фото: скриншот с видео

Напомним, недавно Иво Бобул прокомментировал давний конфликт со спортсменом Василием Вирастюком. Певец честно признался, простил ли стронгмену старые обиды.

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