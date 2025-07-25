Иво Бобул шокировал причиной, из-за которой Лорак изменила Украине: "Она мешала всем"

Иво Бобул, Ани Лорак

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Народный артист Украины Иво Бобул неожиданно рассказал об Ани Лорак и вспомнил, как над ним издевались в шоу-бизнесе.

В интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці" исполнитель вспомнил начало карьеры Ани Лорак и высказал свое мнение, почему она уехала в Россию. По словам Бобула, певицу "выжили" из Украины, потому что она здесь всем мешала.

"Я помню ее маленькую совсем. Мне очень жаль, что так с ней произошло. Она очень мощная певица. Если окунуться в то, почему она уехала, то есть вопрос. Может, она бы и не поехала, если бы здесь было по-другому. Она здесь мешала всем. А куда ей ехать, если здесь о тебя начинают ноги вытирать", - говорит Бобул.

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Певица Ани Лорак все еще отмалчивается о войне в родной стране / © instagram.com/anilorak

К слову, сам Иво Бобул тоже вспоминает, как над ним издевались в шоубизнесе, в частности, в юмористических проектах.

"Иногда есть нормальные шутки, а иногда тупые. Помню шутку: "А кто такой Иво Бобул? А это тот, кого старые забыли, а молодые не знают". А почему так? Кто забыл? Кто не знает? Вот так уничтожали украинских певцов. Так и другие, издеваются просто. Они думают, что это очень смешно. Но, ребята, проживите мое и пройдите то, что я прошел, а потом уже будем говорить", - говорит народный артист.

Напомним, Иво Бобул также высказался по поводу языкового скандала вокруг Верки Сердючки и поддержал Андрея Данилко.