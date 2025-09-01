- Дата публикации
Иво Бобул удивил гонораром за выступление с Усиком и рассказал, каким было их знакомство: "Руки дрожали"
В эксклюзивном комментарии ТСН.ua народный артист рассказал детали неожиданного дуэта.
Народный артист Иво Бобул поделился впечатлениями от знакомства с боксером Александром Усиком и рассказал, получал ли гонорар за свое выступление на его благотворительном вечере.
Видео, где легендарный певец Иво Бобул поет вместе с Александром Усиком, продолжает распространяться по Сети. И вот наконец певец впервые прокомментировал это выступление и поделился подробностями, как две легендарные фигуры – сцены и спорта – познакомились.
Напомним, их зажигательный номер состоялся на благотворительном вечере, организованном супругой Александрой Усикой, Екатериной, чтобы поддержать детей из Николаева, потерявших родителей в результате войны. На наш вопрос, получал ли Иво Бобул гонорар за свое участие в благотворительном концерте, народный артист ответил, что нет. Более того, певец даже не знал, что в этот вечер познакомится наконец с Александром Усиком, с которым до этого только переписывался.
"Я не знал, что он там будет. Мне сказали, что это вечер-акция, на которой будут собирать деньги для детей и военных. Кто это делает, я совершенно не знал. Я вообще не интересуюсь этим, когда речь идет о благотворительности. Относительно Александра, мы с ним переписывались, но друг друга не видели. А тут такое вот произошло событие. Честно говоря, я как маленький ребенок, немного переживал, даже руки дрожали, когда первый раз увидел Сашу. Мы обнялись хорошо. Я его поблагодарил за то, что он сделал для нашего государства. Потому что это действительно навеки. Я его очень уважаю, что он поднял Украину на такую высоту. Не политикой, а именно спортом. Ну и конечно мне приятно, что он знает все мои песни", - откровенно рассказал Иво Бобул в комментарии ТСН.ua.
К слову, при исполнении хита "Розмова з тобою" Александр Усик не только подпевал Иво Бобулу, но и подтанцовывал в его стиле. Но, по словам Бобула, это он копировал движения Усика, а не наоборот.
"Это я за ним повторял, а не он за мной. Смотрю, что он танцует. Думаю, мне, пожалуй, нужно тоже что-то подобное делать, чтобы было клево. И у нас, кажется, хорошо все получилось", - добавляет народный артист.
Отметим, пообщаться с Иво Бобулом журналистка ТСН.ua имела возможность за кулисами концерта во Дворце спорта. В эти выходные там состоялось празднование трехлетия проекта «ТАК А ЧТО ТЫ?». В концерте, где диджеи включали украинские и иностранные хиты прошлых десятилетий, выступили и легендарные артисты. В частности, Наталья Могилевская, Павел Зибров, Тарас Петриненко, Виктор Павлик.
"Я не за гонорар пел. За то, что мне просто приятно перед молодежью показать себя. Мне предложили спеть одну песню и, конечно, я согласился", - прокомментировал Иво Бобул свое участие в концерте.
