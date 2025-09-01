Иво Бобул удивил гонораром за выступление с Усиком и рассказал, каким было их знакомство: "Руки дрожали"

Иво Бобул, Александр Усик

Народный артист Иво Бобул поделился впечатлениями от знакомства с боксером Александром Усиком и рассказал, получал ли гонорар за свое выступление на его благотворительном вечере.

Видео, где легендарный певец Иво Бобул поет вместе с Александром Усиком, продолжает распространяться по Сети. И вот наконец певец впервые прокомментировал это выступление и поделился подробностями, как две легендарные фигуры – сцены и спорта – познакомились.

Напомним, их зажигательный номер состоялся на благотворительном вечере, организованном супругой Александрой Усикой, Екатериной, чтобы поддержать детей из Николаева, потерявших родителей в результате войны. На наш вопрос, получал ли Иво Бобул гонорар за свое участие в благотворительном концерте, народный артист ответил, что нет. Более того, певец даже не знал, что в этот вечер познакомится наконец с Александром Усиком, с которым до этого только переписывался.

"Я не знал, что он там будет. Мне сказали, что это вечер-акция, на которой будут собирать деньги для детей и военных. Кто это делает, я совершенно не знал. Я вообще не интересуюсь этим, когда речь идет о благотворительности. Относительно Александра, мы с ним переписывались, но друг друга не видели. А тут такое вот произошло событие. Честно говоря, я как маленький ребенок, немного переживал, даже руки дрожали, когда первый раз увидел Сашу. Мы обнялись хорошо. Я его поблагодарил за то, что он сделал для нашего государства. Потому что это действительно навеки. Я его очень уважаю, что он поднял Украину на такую ​​высоту. Не политикой, а именно спортом. Ну и конечно мне приятно, что он знает все мои песни", - откровенно рассказал Иво Бобул в комментарии ТСН.ua.

Александр Усик и Иво Бобул наконец-то познакомились / © instagram.com/usyk_kate1505/

К слову, при исполнении хита "Розмова з тобою" Александр Усик не только подпевал Иво Бобулу, но и подтанцовывал в его стиле. Но, по словам Бобула, это он копировал движения Усика, а не наоборот.

"Это я за ним повторял, а не он за мной. Смотрю, что он танцует. Думаю, мне, пожалуй, нужно тоже что-то подобное делать, чтобы было клево. И у нас, кажется, хорошо все получилось", - добавляет народный артист.

Отметим, пообщаться с Иво Бобулом журналистка ТСН.ua имела возможность за кулисами концерта во Дворце спорта. В эти выходные там состоялось празднование трехлетия проекта «ТАК А ЧТО ТЫ?». В концерте, где диджеи включали украинские и иностранные хиты прошлых десятилетий, выступили и легендарные артисты. В частности, Наталья Могилевская, Павел Зибров, Тарас Петриненко, Виктор Павлик.

В концерте Иво Бобул спел свой хит "А липи цвітуть"

"Я не за гонорар пел. За то, что мне просто приятно перед молодежью показать себя. Мне предложили спеть одну песню и, конечно, я согласился", - прокомментировал Иво Бобул свое участие в концерте.

Напомним, недавно жена Александра Усика ошеломила, как их 15-летняя дочь повзрослела .