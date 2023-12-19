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Иво Бобул впервые через 20 лет после громкого разрыва воссоединится с экс-женой Сандулесой – СМИ

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
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Иво Бобул впервые через 20 лет после громкого разрыва воссоединится с экс-женой Сандулесой – СМИ

Лилия Сандулеса, Иво Бобул

Исполнители 10 лет пели в дуэте, но разорвали творческие отношения.

Украинский певец Иво Бобул через 20 лет после громкого разрыва воссоединится с бывшей супругой, певицей Лилией Сандулесой.

Речь идет именно о творческом тандеме. Как сообщает музыкальный портал "Музвар", Бобул и Сандулеса планируют снова выйти вместе на сцену и исполнить свои популярные хиты. В сообщении говорится, что исполнители в 2024 году сыграют совместный сольный концерт во "Дворце Украина", а также отправятся в тур.

Лилия Сандулеса, Иво Бобул / ©
Лилия Сандулеса, Иво Бобул

"Иво Бобул и Лилия Сандулеса, легенды украинской эстрады, после громкого расставания в 90-х, снова выйдут на одну сцену! А не выступали они вместе более двух десятилетий! Более того, кроме общего сольника во "Дворце Украины", будет и тур по городам Украины", — говорится в сообщении "Музвара".

Отметим, Иво Бобул и Лилия Сандулеса в 90-х были очень популярны. Вместе они выпустили немало хитов, среди которых "Берег любові", "Пізня зустріч" и другие. Пару объединял не только творческий тандем, но и семейный. Однако в начале 2000-х годов супруги развелись. Вместе с тем распался их дуэт. Хотя Сандулеса предлагала Бобулу продолжить после развода выступать, однако тот отказался.

Напомним, недавно Иво Бобул рассказал, что произошло с его домом в оккупированной Ялте. Оказывается, жилья исполнителя больше нет.

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Дата публикации
Просмотры
1376
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