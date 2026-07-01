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- Гламур
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Иво Бобул впервые рассекретил причину своего похудения и скольких кило избавился: "Советовался с врачами"
Звезда честно признался, повлияли ли на это проблемы со здоровьем.
Народный артист Украины Иво Бобул открыл тайны своего похудения.
Уже долгое время артист интриговал фанов своим исхудалым видом, но наотрез отказывался комментировать эту тему. В итоге только сейчас он отважился расставить точки над «i» на проекте «Наодинці з Гламуром». Иво Васильевич отметил, что это не следствие проблем со здоровьем, а его осознанный шаг.
По словам музыканта, он принял решение избавиться от лишнего веса из-за ощущения тяжести. На пути к цели ему помогали врачи и поддержка близких. И в результате Иво Бобулу удалось достичь непревзойденного результата — минус более 15 кг. Однако целую цифру на весах певец раскрывать пока не стал.
«Это личное желание, потому что было тяжело для сцены и жизни. Поэтому я посоветовался с врачами, семьей и решили немного сбросить, стать хорошим», — лаконично заявил Бобул в комментарии Анне Севастьяновой.
▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке:
Напомним, недавно балерина Екатерина Кухар удивила диетой, которой придерживается для безупречного вида в жизни и на сцене.