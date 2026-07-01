Иво Бобул впервые рассекретил причину своего похудения и скольких кило избавился: "Советовался с врачами"

Иво Бобул

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Народный артист Украины Иво Бобул открыл тайны своего похудения.

Уже долгое время артист интриговал фанов своим исхудалым видом, но наотрез отказывался комментировать эту тему. В итоге только сейчас он отважился расставить точки над «i» на проекте «Наодинці з Гламуром». Иво Васильевич отметил, что это не следствие проблем со здоровьем, а его осознанный шаг.

По словам музыканта, он принял решение избавиться от лишнего веса из-за ощущения тяжести. На пути к цели ему помогали врачи и поддержка близких. И в результате Иво Бобулу удалось достичь непревзойденного результата — минус более 15 кг. Однако целую цифру на весах певец раскрывать пока не стал.

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Иво Бобул: фото до и после похудения

«Это личное желание, потому что было тяжело для сцены и жизни. Поэтому я посоветовался с врачами, семьей и решили немного сбросить, стать хорошим», — лаконично заявил Бобул в комментарии Анне Севастьяновой.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке:

Напомним, недавно балерина Екатерина Кухар удивила диетой, которой придерживается для безупречного вида в жизни и на сцене.

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