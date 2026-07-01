Иво Бобул впервые за долгое время показался с женой и сыном: как выглядит семья звезды

Иво Бобул / © facebook.com/ivo.bobul.94

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Народный артист Украины Иво Бобул совершил редкий публичный выход с семьей.

Так, артист пришел на концерт «Музичної платформи України» вместе с женой Наталией и младшим сыном Данилой. В новом выпуске «Наодинці з Гламуром» родные Иво Васильевича попали в кадр. Музыкант рассказал, что таким образом решил насладиться временем с родными и показать им специфику своей работы.

«Пришел, чтобы сын увидел, чем я занимаюсь. Он учится и работает. Жена очень редко бывает. Взял их, потому что им тоже будет интересно», — рассказал звезда в разговоре с Анной Севастьяновой.

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Жена и сын Иво Бобула

Сын Иво Бобула Даниил

По словам Бобула, Даниил сейчас получает образование в области международных отношений на четвертом курсе университета. В свою очередь о Наталье известно, что она работает психологом.

К слову, народный артист воспитывает троих детей. Так, кроме Даниила, у него есть дочь Людмила, которая живет в Черновцах, и старший сын Руслан, который поселился и работает в Америке. У Иво Васильевича уже есть три внучки.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: ВОЛКАНОВ закохався у дівчину з ТІКТОКУ | Як виглядає дорослий син ІВО БОБУЛА

Напомним, недавно Иво Бобул ошеломил своим кардинальным похудением. Звезда назвал причину потери веса и как ему это удалось.

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