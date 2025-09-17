Иво Бобул вступился за Верку Сердючку, которая не переводит песни на украинский: "Не будет того колорита"

Иво Бобул и Верка Сердючка

Певец Иво Бобул высказался об исполнении русскоязычных песен украинскими артистами.

В частности, он встал на защиту Верки Сердючки, которая до сих пор не перевела весь свой репертуар на украинский. Артист отметил, что часть творчества Сердючки построена именно на русскоязычных композициях, и перепеть их на другой язык сложно.

"Я понимаю, что у нее есть много репертуара, который будет звучать только на русском. Переделать то невозможно. Могу сделать, но как оно пойдет — никто не знает. Не будет того колорита", — пояснил певец в интервью Суспільному Культура.

В то же время Бобул отметил, что верит в способность Андрея Данилко адаптировать свое творчество к новым условиям. Певец смотивировал Сердючку и сказал, что у него все получится.

"Он мудрый парень, думаю, что найдет выход, и у него все получится", — заявил Бобул.

Кроме этого, артист поднял тему отсутствия четкой культурной политики в Украине. По его мнению, именно идеология государства должна формировать среду, где украинский язык, культура и молодые художники получают должную поддержку.

Напомним, недавно юморист Иван Люленов из Молдовы признался, сколько времени ему понадобилось, чтобы заговорить на украинском. Он отметил, что процесс оказался для него значительно проще, чем ожидал.