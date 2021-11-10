Иво Бобул выразил восхищение Лорак и раскритиковал солистку Go_A: "Никто и зовут ее никак"

Певец нелестно высказался об артистке.

Украинский артист Иво Бобул снова раскритиковал солистку группы Go_A Екатерину Павленко.

Так, недавно в одном шоу исполнительница заявила, что украинскому шоу-бизнесу не хватает артистов, за которыми последует молодежь, и "стразы и то, что было популярным 10 лет", их уже не интересует. Эти слова, похоже, очень задели Бобула.

В интервью Славе Демину звезда рассказала, что за кулисами артист подошел к ней и жестко высказался: "Сказал, что у меня звездная болезнь, я — принцесса, и мне нужно спуститься на землю и что я оскорбила всех артистов. Его очень оскорбила фраза о стразах... Его почему-то это задело лично, хотя вообще очень странная ситуация".

Теперь в программе ЖВЛ Иво снова задел нелестными словами фронтвумен Go_A.

"Что она сделала для украинской культуры? Скажите мне. Что, спела "Конопельку"? А она как певица кто? Никто и зовут ее никак", — заявил Бобул.

А вот кто вызывает восхищение у артиста, так это Ани Лорак.

"Я уважаю ее все-таки, несмотря на то, что она поехала туда, будем говорить. Хорошо, а что тут у нас? Есть работа? Да нет работы", – объяснил певец свою позицию.

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