Иво Бобул высказался о Путине после встречи с ним и когда в последний раз говорил с Кучмой

Иво Бобул

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Легендарный певец Иво Бобул рассказал, какое впечатление на него произвел Владимир Путин при встрече. А также вспомнил последний разговор со своим кумом Леонидом Кучмой.

В откровенном интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" артист поделился воспоминаниями о том, как однажды видел Владимира Путина. Это произошло в Крыму, более 20 лет назад, во время официальных мероприятий, посвященных встрече президента Украины Леонида Кучмы и уже тогдашнего лидера РФ.

“Какой он? Метр с кепкой. Смотрел на него, как на обычного человека. Я никогда не думал, что он такое сделает и на Украину пойдет. Кстати, он очень с уважением к Кучме относился. Там был какой-то вопрос по Беларуси. И он говорил, “как старейшина скажет, так и будет”, - вспоминает Бобул.

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Также во время интервью народный артист подтвердил утверждение некоторых экспертов о том, что большая война могла начаться еще в 2003 году, когда Россия начала строить дамбу вокруг украинского острова Тузла.

“Он (Кучма - прим.ред) четыре дня звонил Путину, но тот не брал трубку. И когда уже он с Кузьмуком поехали, там было все готово, чтобы дать отпор. И он (Кучма - Прим.ред.) прямо сказал: “Еще одна машина, и я открываю огонь”. И все остановилось”, - говорит Иво Васильевич.

Леонид Кучма и Владимир Путин (архивное фото) / © Weekly.ua

Напомним, остров Тузла был предметом территориальных споров между Украиной и Россией. В 2003 году вокруг острова возник конфликт, когда Россия начала строить к нему дамбу.

Также Иво Васильевич рассказал, когда в последний раз общался с Леонидом Кучмой, которому в августе исполнится 87 лет.

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“Мы с ним недавно общались. Я ему звонил, спросить, как здоровье, как себя чувствует Людмила Николаевна. Я этих людей очень уважаю. И люблю этих людей не потому, что они крестили моего сына, а потому, что видел, что они сделали для Украины. Как могли, делали очень скучно, но те времена были нелегкие. Ты можешь делать всю жизнь хорошую, но хоть раз где-то сделаешь плохое, о хорошем и не вспомнят”, - говорит народный артист.

Леонид Кучма крестил младшего сына Иво Бобула Даню

Напомним, в интервью "Наодинці" Иво Бобул также вспомнил, как во время празднования юбилея Леонида Кучмы он познакомился с Элтоном Джоном.