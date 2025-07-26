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Иво Бобул высказался о скандальных Виннике и Потапе и разговорах с ними: "Наследили нехорошо"
Певец признался, имеют ли шанс артисты вернуться в Украину.
Народный артист Украины Иво Бобул, который недавно назвал своего секс-символа Украины, высказался о скандальных шоуменах Олеге Виннике и Потапе.
Поведение обоих во время войны вызывает немало вопросов у поклонников. Дело в том, что Потап и Винник хоть и рассказывают о помощи Украине, но не скрывают своего счастья за рубежом. А рэпер и вообще не стыдится давать россиянам интервью и развлекаться в их компании. В интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" Иво Васильевич предположил, что украинцы не воспримут возвращение таких исполнителей обратно на сцену, ведь они уже давно просто исчезли из поля зрения.
"Думаю, что нет шанса вернуться в украинский шоу-бизнес. Тебя нет в списках. Наследили нехорошо. Никто не знал и уехали. А надо было просто сказать конкретику и все, иди себе. А тут раз и тебя внезапно нет. Тебя просто забудут", — отметил артист.
Кроме того, Бобул признался, что в свое время общался с обоими и они были вполне разумными. Поэтому певец не стал категорически осуждать артистов-беглецов, ведь считает, что каждый делает свой выбор сам.
"Один раз с Потапом общался. Не глупый человек, имеет образование. С Олегом общались. Но не во время войны. Но каждый своего счастья кузнец", — добавил звезда.
Напомним, недавно Иво Бобул рассказал об имуществе сына в США и на кого переписал свою недвижимость в Киеве.