Иво Бобул высказался о скандальных Виннике и Потапе и разговорах с ними: "Наследили нехорошо"

Потап, Иво Бобул, Олег Винник

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Народный артист Украины Иво Бобул, который недавно назвал своего секс-символа Украины, высказался о скандальных шоуменах Олеге Виннике и Потапе.

Поведение обоих во время войны вызывает немало вопросов у поклонников. Дело в том, что Потап и Винник хоть и рассказывают о помощи Украине, но не скрывают своего счастья за рубежом. А рэпер и вообще не стыдится давать россиянам интервью и развлекаться в их компании. В интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" Иво Васильевич предположил, что украинцы не воспримут возвращение таких исполнителей обратно на сцену, ведь они уже давно просто исчезли из поля зрения.

Иво Бобул

"Думаю, что нет шанса вернуться в украинский шоу-бизнес. Тебя нет в списках. Наследили нехорошо. Никто не знал и уехали. А надо было просто сказать конкретику и все, иди себе. А тут раз и тебя внезапно нет. Тебя просто забудут", — отметил артист.

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Кроме того, Бобул признался, что в свое время общался с обоими и они были вполне разумными. Поэтому певец не стал категорически осуждать артистов-беглецов, ведь считает, что каждый делает свой выбор сам.

"Один раз с Потапом общался. Не глупый человек, имеет образование. С Олегом общались. Но не во время войны. Но каждый своего счастья кузнец", — добавил звезда.

Напомним, недавно Иво Бобул рассказал об имуществе сына в США и на кого переписал свою недвижимость в Киеве.