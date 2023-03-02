Иво Бобул заявил, что его страницу в Instagram взломали

Артист обратится к специалистам, чтобы узнать, кто взломал его страницу в фотоблоге.

Украинский артист Иво Бобул сообщил, что его страницу в Instagram взломали.

Как известно, в сторис аккаунта исполнителя появился пост, в котором он якобы извиняется за свои слова, сказанные в интервью журналистке Эмме Антонюк.

В комментарии сайту ТСН.ua концертный директор Бобула Ирина подтвердила, что действительно на официальной странице артиста в Instagram в сторис появилось этот пост. Впрочем, Ирина подчеркнула, что ни музыкант, ни его команда его в сторис не размещала.

Так выглядит официальная страница Иво Бобула в Instagram / Фото: instagram.com/ivobobul_official

По словам представительницы Бобула, его страницу кто-то взломал. Команда музыканта планирует обратиться к специалистам, чтобы узнать, чьих рук это дело.

"Обратимся к человеку, который разбирается в этом деле, чтобы найти людей, у которых был доступ к этой странице. Мы пока не знаем, кто это мог сделать, мы узнаем. Я видела ту информацию, которую вы принимали во внимание (пост со словами извинения в Instagram-stories – прим. ред.). Мы ничего не имеем против, мы все люди. Я уже увидела, что опирались (на пост в Instagram-stories – прим. ред.) прежде чем это публиковать. Мы узнаем, кто это мог сделать. Но 100-% — этого не делали ни я, ни Иво Васильевич", — прокомментировала концертный директор исполнителя.

Этот пост не делал ни Иво Бобул, ни его команда / Фото: instagram.com/ivobobul_official

Она также добавила, что Иво Бобул ни в коем случае не делал соответствующий пост с извинениями в Instagram, ведь его вины нет. В скандальном интервью Эмме Антонюк музыкант поделился исключительно своим мнением.

"Этой информации быть не могло, потому что никакой вины его нет. Он просто высказал свое мнение и все. Иво Васильевич говорит то, что он считает нужным, и то, что отвечает его взглядам", — добавила концертная директор.

Отметим, на днях Иво Бобул дал интервью журналистке Эмме Антонюк, где высказал свое мнение о современных женщинах. Но взгляды интервьюера и музыканта оказались разными, из-за чего у них возникла дискуссия. Тем временем сегодня в Instagram-stories певца появился пост, где музыкант якобы извиняется за сказанное во время интервью. Но, как оказалось, страницу Иво Бобула в фотоблоге сломали.

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