Из Rammstein со скандалом уволили россиянку, которая замешана в секс-домогательствах Тилля Линдеманна

Немецкая металл-группа Rammstein оказалась в эпицентре скандала. Уже вторую неделю против коллектива выдвигаются серьезные обвинения.

В частности, немецкие СМИ сообщают, что сразу несколько женщин обвинили фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна в сексуальных домогательствах. Якобы после своих концертов Линдеманн устраивает афтепати, на которых поклонниц накачивают алкоголем и наркотиками и он делает с ними все, что захочет.

Как пишет немецкое издание Bild, ключевой фигурой обвинений является 35-летняя россиянка Алена Макеева, называвшая себя в Instagram "кастинг-директором" группы. Во вторник, 6 июня, Макеева был уволена из Rammstein. Иностранная пресса пишет, что именно Макеева занималась отбором девушек для афтепати музыкантов. Она ездила с Rammstein в гастрольные туры, где ее задачей было искать красивых девушек для вечеринок Линдеманна после выступлений.

Тилль Линдеманн и Алена Макеева / Фото: instagram.com/alena_makeeva

Макеева связывалась с поклонницами, обещала им места прямо под сценой, где девушек фотографировали. Далее показывали Линдеманну и он уже отбирал, кто попадет на афтепати.

Rammstein / Фото: Associated Press

Тилль Линдеманн и Алена Макеева / Фото: instagram.com/alena_makeeva

"Женщин отводят в комнату, где они должны сдать свои мобильные телефоны, им дают водку, просекко и закуски. Линдеманн часто бывает единственным присутствующим участником группы. Иногда он весел и вежлив, а иногда агрессивен", – пишет немецкая пресса.

Менеджмент Rammestein проводит расследование, для чего наняло специальную юридическую фирму. Первыми шагами по этому делу стали увольнение Макеевой с неофициальной должности и изменение концепции концертных мероприятий.

Тилль Линдеманн и Алена Макеева / Фото: instagram.com/alena_makeeva

На официальной странице Rammstein в Instagram также появилось обращение к поклонникам, в котором участники группы отметили:

"Публикации последних дней вызвали раздражение и вопросы у публики и особенно у наших фанатов. Обвинения очень сильно ударили по всем нам и мы относимся к ним очень серьезно. Мы говорим нашим фанам: для нас важно, чтобы вы чувствовали себя комфортно и безопасно на наших шоу – перед сценой и вне ее.Мы осуждаем какие-либо нарушения и просим вас: не вступать в публичное предубеждение любого рода против тех, кто выдвинул обвинения. Вы имеете право на свою точку зрения. Но и у нас, у группы, тоже есть право – не быть предубежденным." – говорится в заявлении.

Обращение Rammstein / Фото: instagram.com/rammsteinofficial

Напомним, недавно с солистом Rammstein Тиллем Линдеманном произошел неприятный инцидент во время концерта в Вильнюсе. Музыкант упал и больно ударился прямо на сцене.

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