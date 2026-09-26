Сергей Соседов / © Facebook

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Стала известна точная причина смерти скандального российского музыкального критика Сергея Соседова, который умер 23 сентября в возрасте 58 лет.

Путинист ушел из жизни в результате серьезной травмы. Скандальный Сергей Соседов упал на лестничном пролете на спину. В результате этого одиозный россиянин получил травмы, которые были не совместимы с жизнью, сообщают российские пропагандистские сми. Также отмечается, что после падения скандальный Сосед потерял сознание и издавал только хрипы.

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Музыкального критика доставили в больницу, где ему сделали операцию. Хирургическое вмешательство не дало никаких результатов и через несколько часов путинист умер. Экспертиза установила, что причиной смерти одиозного Сергея Соседова стала травма головы, перелом основания черепа и кровоизлияние в мозг.

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Сергей Соседов / © Facebook

Свою смерть музыкальный критик встретил в городе Нерюнгри, Якутия, куда он приехал в командировку. Роковое падение на лестнице произошло в гостинице, куда он заселился за день до этого.

Отметим, Сергей Соседов стал популярным именно благодаря Украине, поскольку в течение длительного времени был судьей вокального талант-шоу «Х-Фактор». За это скандальный россиянин «отблагодарил» сполна. Он поддержал захватнические действия РФ и аннексию Крыма. Полномасштабная война лишь подтвердила, что Соседов — ярый путинист, поскольку россиянин поливал Украину, где когда-то жил и работал, грязью и сочинял бред, чтобы в очередной раз подыграть пропаганде и доказать свою верность диктатору путину.

Кстати, недавно известная журналистка раскрыла, почему Сергей Соседов поддержал в войне Россию. Также она раскрыла его настоящее отношение к Украине.

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