Избитого танцора из балета Дорофеевой затравили за выступления в России

Парень участвовал в местных талант-шоу.

Побитого танцовщика из балета Нади Дорофеевой Евгения Гончаренко, который до сих пор находится в коме, затравили за выступления в России.

Об этом рассказала мама Евгения Ирина. В своем Facebook женщина запостила снимок с комментариями хейтеров, которые вспомнили парню его выступления на вражеской территории. В частности, в свое время танцовщик участвовал в местном талант-шоу и многих других российских проектах.

"Ездил на Россию, ножками дрыгал? Попкой вилял? Так какого х*ра его здесь лечат? Лишить гражданства и на Россию!" — пишут хейтеры. Как отметила Ирина, таких гневных комментариев в сторону ее сына летит немало.

facebook.com/irina.goncharenko.3557

Кто-то с аккаунта Евгения под этим постом отметил, что "это они сейчас так говорят, а потом когда это коснется их детей, они сразу замолчат".

В защиту парня стали и другие пользователи:

Даже не верится, что такие люди еще существуют в мире! Как такое можно писать?

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Напомним, во время конфликта между 28-летним работником УГО и 22-летним участником шоу-балета Нади Дорофеевой Евгения, который вступился за девушку, подозреваемый нанес потерпевшему удар кулаком в голову, от которого последний упал на землю. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины, то есть задача умышленного тяжкого телесного повреждения. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

28-летнего работника УГО, который совершил нападение на участника балета Дорофеевой в Киеве, арестовали. Евгения Беспалого взят под стражу сроком на 60 суток. Также нападающего уволили с работы.

Между тем семья танцовщика собирает средства на его спасение. Евгений находится в реанимации без права посещения.

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