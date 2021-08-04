Избитый танцор из балета Дорофеевой до сих пор в коме, семья собирает средства на его спасение

Избитый танцор из балета Дорофеевой до сих пор в коме, семья собирает средства на его спасение

Евгений находится в реанимации без права посещения.

Семья танцовщика из балета Нади Дорофеевой Евгения Гончаренко, которого жестоко избил работник УГО, объявили о сборе средств на его лечение.

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Об этом в сторис на своей странице в Instagram сообщила блогер Сабина Мусина. Она поделилась, что 22-летний парень до сих пор находится в медикаментозной коме, из которой врачи пока даже не пытаются его вывести.

"Женя находится в реанимации, без права на посещение, один. Из комы его даже не пытались вывести и не будут еще несколько дней, потому что у него очень серьезная закрытая черепно-мозговая травма. Друзья и семья открыли сбор средств в поддержку в реанимации, на лечение и, конечно, на реабилитацию после, потому что Женя справится и будет здоров", — отметила Мусина.

Избитый танцовщик из балета Нади Дорофеевой Евгений Гончаренко / instagram.com/nadyadorofeeva

Она также добавила, что информацию о сборе средств в Сети распространила подруга Евгения Мария, которая находится на связи с родителями танцовщика.

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instagram.com/m__ashera

Напомним, в ходе внезапно возникшего конфликта между 28-летним работником УГО и 22-летним участником шоу-балета Нади Дорофеевой Евгения, который вступился за девушку, подозреваемый нанес потерпевшему удар кулаком в голову, от которого последний упал на землю.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины, то есть нанесение умышленного тяжкого телесного повреждения.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

28-летнего работника УГО, который совершил нападение на участника балета Дорофеевой в Киеве, арестовали. Евгения Беспалого взяли под стражу сроком на 60 суток.

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