Избитый танцор из балета Дорофеевой впервые вышел на связь после комы

А Наде удалось поговорить с парнем по телефону.
Избитый танцор из балета певицы Нади Дорофеевой Евгений Гончаренко, который на днях вышел из комы, впервые обратился к своим поклонникам.
Парень в сторис на своей странице в Instagram запостил несколько снимков, на которых поблагодарил всех за поддержку. Также парень показал снимок из своей палаты.
"Спасибо всем за ваши слова поддержки. Впереди путь реабилитации. Такое большое количество людей мне написало, я медленно но уверенно отвечу каждому! Хочу сказать спасибо за ваши слова. И буду постепенно всех держать в курсе", — написал Женя.
Кроме того певица Надя Дорофеева, которая сейчас находится в отпуске в Турции, сообщила, что ей удалось пообщаться с Евгением по телефону:
"Друзья, у меня нереальное настроение, потому что, я вчера постила о том, что Женя проснулся, а сегодня я с ним говорила по телефону и наш мальчик будет выздоравливать. Мы в это верим. Женя, мы все посылаем тебе лучшую энергию. Мы все тебя очень любим и ждем", — сказала Надя.
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