Избитый танцор из балета Дорофеевой впервые вышел на связь после комы

А Наде удалось поговорить с парнем по телефону.

Избитый танцор из балета певицы Нади Дорофеевой Евгений Гончаренко, который на днях вышел из комы, впервые обратился к своим поклонникам.

Парень в сторис на своей странице в Instagram запостил несколько снимков, на которых поблагодарил всех за поддержку. Также парень показал снимок из своей палаты.

Женя впервые после запятой обратился к фанам / instagram.com/zhenja_goncharenko

"Спасибо всем за ваши слова поддержки. Впереди путь реабилитации. Такое большое количество людей мне написало, я медленно но уверенно отвечу каждому! Хочу сказать спасибо за ваши слова. И буду постепенно всех держать в курсе", — написал Женя.

Жене зажег палату, в которой находится / instagram.com/zhenja_goncharenko

Кроме того певица Надя Дорофеева, которая сейчас находится в отпуске в Турции, сообщила, что ей удалось пообщаться с Евгением по телефону:

"Друзья, у меня нереальное настроение, потому что, я вчера постила о том, что Женя проснулся, а сегодня я с ним говорила по телефону и наш мальчик будет выздоравливать. Мы в это верим. Женя, мы все посылаем тебе лучшую энергию. Мы все тебя очень любим и ждем", — сказала Надя.

Евгений Гончаренко / instagram.com/zhenja_goncharenko

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