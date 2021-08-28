Избитый танцовщик балета Дорофеевой прогулялся с друзьями по Киеву

Друзья сходили в кафе.

Избитый танцовщик из балета певицы Нади Дорофеевой Евгений Гончаренко, который на днях показал большой шрам на голове, прогулялся по улицам Киева.

Хореограф сейчас восстанавливается дома после нападения. Но, впрочем, скучать самому в комнате ему не приходится. Ведь у Жени есть друзья, которые его постоянно поддерживают.

Например, вчера, 27 августа, они вместе прогулялись по улицам Киева и сходили в их любимое кафе. Об этом он сообщил в сторис на своей странице в Instagram.

Евгений Гончаренко с друзьями / instagram.com/zhenja_goncharenko

Однако, Женя все еще надевает массивные солнцезащитные очки и скрывает шрамы кепкой. Но, впрочем, состояние парня быстро улучшается.

Напомним

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Управления государственной охраны. В Киевской городской прокуратуре сообщили о задержании 28-летнего подозреваемого.

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видео момента нападения военного на танцовщика в Киеве. Военнослужащего, побил танцовщика Дорофеевой, освободили из Управления государственной охраны

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