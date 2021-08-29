Избитый танцовщик балета Дорофеевой рассказал, как долго продлится его реабилитация

Также Женя поделился, что чувствовал во время медикаментозного сна.

Избитый танцовщик из балета певицы Нади Дорофеевой Евгений Гончаренко, который недавно рассказал о своей сексуальной ориентации, решил ответить на вопросы поклонников.

Так, Евгений в сторис на своей странице в Instagram поделился, что чувствовал во время медикаментозного сна. По словам парня, это была какая-то вторая реальность, в которой хореограф полноценно жил. У него было такое ощущение, будто он пролежал в коме полгода, а не две недели.

Евгений Гончаренко рассказывает о своем состоянии / instagram.com/zhenja_goncharenko

"Когда я вышел из комы, то не понимал, что происходит. Я не понимал, почему вокруг меня ходят врачи. Они мне говорят, что я вышел из комы, а я этого не понимаю", — поделился танцовщик.

Кроме этого, парень добавил, что после полученных травм, у него теперь есть проблемы с глазами, левой рукой и стопой. Пока Евгений принимает медикаменты, которые должны восстановить поврежденные нейронные связи.

Травма Евгения Гончаренко / instagram.com/zhenja_goncharenko

"Мои глаза хорошо видят, но все как бы "как в калейдоскопе". Однако, зрение хорошее. Через полтора-два месяца мне сделают операцию. Она нужна для того, чтобы мне вернули часть кости в голову. Если мою собственную врачи не смогут восстановить, то у меня будет стоять титановая пластина ", — поделился хореограф.

Врачи говорят, что Евгений будет восстанавливаться после полученных травм еще полгода. Однако парень убежден, что это произойдет гораздо раньше. Он жалеет, что пока не может танцевать даже не известно, когда снова Женя будет заниматься любимым делом. Однако, какие-то легкие движения он уже выполняет.

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