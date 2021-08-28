Избитый танцовщик балета Дорофеевой рассказал о своей сексуальной ориентации

Женя считает, что в любви нет пола.

Избитый танцовщик из балета певицы Нади Дорофеевой Евгений Гончаренко, который недавно показывал, как гулял с друзьями по Киеву, ответил на провокационный вопрос.

Так, Женя решил рассказать о своей сексуальной ориентации, ведь у него постоянно спрашивают об этом. Парень признался, что геем он себя не считает. Однако, хореограф убежден, что в любви нет пола.

Евгений Гончаренко рассказал о своей ориентации / instagram.com/zhenja_goncharenko

Об этом он рассказал в сторис на своей странице в Instagram, отвечая на вопрос пользователя.

«Я за любовь и любое ее проявление. Хочу отдаться этому чувству полностью. Неважно с кем, где и когда ", — поделился своей точкой зрения Евгений.

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