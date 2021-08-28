Избитый танцовщик балета Дорофеевой рассказал о своей сексуальной ориентации

Женя считает, что в любви нет пола.
Избитый танцовщик из балета певицы Нади Дорофеевой Евгений Гончаренко, который недавно показывал, как гулял с друзьями по Киеву, ответил на провокационный вопрос.
Так, Женя решил рассказать о своей сексуальной ориентации, ведь у него постоянно спрашивают об этом. Парень признался, что геем он себя не считает. Однако, хореограф убежден, что в любви нет пола.
Об этом он рассказал в сторис на своей странице в Instagram, отвечая на вопрос пользователя.
«Я за любовь и любое ее проявление. Хочу отдаться этому чувству полностью. Неважно с кем, где и когда ", — поделился своей точкой зрения Евгений.
Напомним:
- В Киеве жестоко избили танцовщика Надежды Дорофеевой. Его ввели в медикаментозный сон
- В УГО подтвердили, что нападающий является военным Управления государственной охраны.
- В Киевской городской прокуратуре сообщили о задержании 28-летнего подозреваемого.
- Впоследствии появилось видео момента нападения военного на танцовщика в Киеве.
- Военнослужащего, который побил танцовщика Дорофеевой, уволили из Управления государственной охраны