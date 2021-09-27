Избитый танцовщик Дорофеевой сообщил, что ему вставили титановую пластину, и показал фото

Избитый танцовщик Дорофеевой сообщил, что ему вставили титановую пластину, и показал фото

Жене заменили отсутствующую часть кости черепа.

Избитый танцовщик из балета певицы Нади Дорофеевой Евгений Гончаренко поделился радостной новостью.

Врачи сделали парню сложную операцию. Жене вставили титановую пластину в череп. Операция нужна была для того, чтобы заменить отсутствующую часть кости.

Евгений Гончаренко после операции / instagram.com/zhenja_goncharenko

Сначала врачи пытались восстановить поврежденный участок черепа, но, к сожалению, им это не удалось. Поэтому Жени поставили титановую пластину.

"Домой возвращается уже титановый бой", — шутя рассказал Евгений.

Избитый танцовщик Дорофеевой / instagram.com/zhenja_goncharenko

Кстати, парень также показал фото после операции. На снимке у Жени бинтовая повязка на голове.

Также состояние парня прокомментировала и Надя Дорофеева. Артистка поблагодарила всех тех, кто переживал за него.

"Жене сделали операцию. Наш мальчик восстанавливается", — сообщила певица.

Надя Дорофеева о состоянии Евгения Гончаренко / instagram.com/zhenja_goncharenko

Напомним, недавно Евгений Гончаренко рассказал о стоимости лечения. Хотя родители и не называют ему точных цифр, но он видел несколько счетов

Заметим, Гончаренко побил военный Управления государственной охраны. Позже мужчину задержали, его также уволили с УГО.

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