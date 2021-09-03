Избитый танцовщик из балета Дорофеевой на 17 день после комы вышел на подиум

Женя Гончаренко принял участие в Ukrainian Fashion Week.

Избитый танцовщик из балета певицы Нади Дорофеевой Евгений Гончаренко, который не так давно рассказал о своей сексуальной ориентации, активно возвращается к светской жизни.

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Так, Женя, который всего 17 дней назад вышел из комы, уже принял участие в Ukrainian Fashion Week в рамках показа дизайнера Sofia Roussin. Гончаренко подефилировал по сцене в стильном наряде от модельера.

Об этом танцовщик рассказал на странице в Instagram и разместил видео с показа:

"Сегодня 17 день после того, как я проснулся. И я уже не просто стою на ногах, а хожу на показе нашего украинского дизайнера Sofia Roussin в рамках Ukrainian Fashion Week. Уважаемые хейтеры, я сильнее, чем вы себе могли представить. И конечно же благодаря такой огромной поддержке людей, друзей, близких и моей комьюнити. Впереди еще много месяцев реабилитации, но все будет непременно офигенно. Дальше больше, дальше лучше", — отметил оптимистично настроенный Евгений.

Напомним, что в конце августа Евгений Гончаренко прогулялся с друзьями по Киеву и посетил кафе. Артист постепенно выздоравливает после нападения на него в начале августа.

Как известно Евгения Гончаренко побил военный Управления государственной охраны. Позже мужчину задержали, его также уволили с УГО.

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