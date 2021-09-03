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Избитый танцовщик из балета Дорофеевой на 17 день после комы вышел на подиум

Избитый танцовщик из балета Дорофеевой на 17 день после комы вышел на подиум

Избитый танцовщик из балета Дорофеевой на 17 день после комы вышел на подиум

Евгений Гончаренко / instagram.com/zhenja_goncharenko

Женя Гончаренко принял участие в Ukrainian Fashion Week.

Избитый танцовщик из балета певицы Нади Дорофеевой Евгений Гончаренко, который не так давно рассказал о своей сексуальной ориентации, активно возвращается к светской жизни.

Так, Женя, который всего 17 дней назад вышел из комы, уже принял участие в Ukrainian Fashion Week в рамках показа дизайнера Sofia Roussin. Гончаренко подефилировал по сцене в стильном наряде от модельера.

Об этом танцовщик рассказал на странице в Instagram и разместил видео с показа:

"Сегодня 17 день после того, как я проснулся. И я уже не просто стою на ногах, а хожу на показе нашего украинского дизайнера Sofia Roussin в рамках Ukrainian Fashion Week. Уважаемые хейтеры, я сильнее, чем вы себе могли представить. И конечно же благодаря такой огромной поддержке людей, друзей, близких и моей комьюнити. Впереди еще много месяцев реабилитации, но все будет непременно офигенно. Дальше больше, дальше лучше", — отметил оптимистично настроенный Евгений.

Напомним, что в конце августа Евгений Гончаренко прогулялся с друзьями по Киеву и посетил кафе. Артист постепенно выздоравливает после нападения на него в начале августа.

Как известно Евгения Гончаренко побил военный Управления государственной охраны. Позже мужчину задержали, его также уволили с УГО.

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