Избитый танцовщик из балета Дорофеевой показал ужасный шрам на голове

Евгений праздновал Хэллоуин.

Избитый танцовщик из балета певицы Нади Дорофеевой Евгений Гончаренко постепенно поправляется.

Недавно врачи сделали парню сложную операцию. Жене вставили титановую пластину в череп. Операция требовалась для того, чтобы заменить недостающую часть кости.

К слову, после всех хирургических вмешательств у танцовщика остался немалый шрам на голове. Евгений раньше его скрывал. Сначала парень ходил с перебинтованной головой, а позже – в кепке.

Шрам Евгения Гончаренко / instagram.com/zhenja_goncharenko

Тем не менее, Евгений решил засветить свой ужасающий шрам. Он показал, как постепенно его рана зажила.

Впрочем, парень не расстраивается. Танцовщик говорит, что это самый актуальный костюм для Хэллоиуна. Действительно, Евгений его удачно замаскировал.

Евгений Гончаренко на Хэллоуин / instagram.com/zhenja_goncharenko

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