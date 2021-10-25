Избитый участник балета Дорофеевой ответил, когда снова начнет танцевать

Евгений уверяет, что быстро идет на поправку.
Избитый танцовщик из балета певицы Нади Дорофеевой Евгений Гончаренко решил ответить на вопросы поклонников.
В Instagram-stories у него поинтересовались, когда он снова начнет танцевать. Евгений уверяет, что это произойдет в скором времени. Он говорит, что быстро идет на поправку.
"Через неделю мне можно будет заниматься физическими нагрузками. Врач рекомендует не делать тяжелых физических нагрузок до конца зимы", — поделился танцовщик.
К слову, парень уверен, что это произойдет гораздо раньше. Тем более Евгений уверяет, что интуиция его не подводит.
Кроме этого, парень говорит, что ему вскоре разрешат летать.
"А летать мне разрешат уже в январе. Все происходит именно так, как нужно", — ответил танцовщик.
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