Избитый участник балета Дорофеевой ответил, когда снова начнет танцевать

Евгений уверяет, что быстро идет на поправку.

Избитый танцовщик из балета певицы Нади Дорофеевой Евгений Гончаренко решил ответить на вопросы поклонников.

В Instagram-stories у него поинтересовались, когда он снова начнет танцевать. Евгений уверяет, что это произойдет в скором времени. Он говорит, что быстро идет на поправку.

Евгений Гончаренко / instagram.com/zhenja_goncharenko

"Через неделю мне можно будет заниматься физическими нагрузками. Врач рекомендует не делать тяжелых физических нагрузок до конца зимы", — поделился танцовщик.

К слову, парень уверен, что это произойдет гораздо раньше. Тем более Евгений уверяет, что интуиция его не подводит.

Евгений Гончаренко ответил, когда начнет танцевать / instagram.com/zhenja_goncharenko

Кроме этого, парень говорит, что ему вскоре разрешат летать.

"А летать мне разрешат уже в январе. Все происходит именно так, как нужно", — ответил танцовщик.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку