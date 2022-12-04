Избитый участник балета Дорофеевой вернулся на сцену и затанцевал с певицей

Евгений Гончаренко, получивший в прошлом году серьезные травмы, снова танцует в балете певицы.

Избитый танцовщик из балета певицы Нади Дорофеевой – Евгений Гончаренко – вернулся на сцену.

Парень, которого летом прошлого года жестоко избили, выступил на благотворительном концерте исполнительницы, который прошел 2 декабря.

Евгений в синей кофте и черных джинсах спустя больше года снова танцевал на сцене вместе с другими участниками балета Дорофеевой.

"Я вернулся. Год, четыре месяца, два дня. Именно столько времени я скучал по своим котикам и сцене. Спасибо ВСУ, что у нас есть возможность жить, танцевать, работать и радоваться таким прекрасным моментам нашей жизни", — поделился Евгений.

Отметим, что в августе прошлого года Евгения жестоко избили возле одного из киевских клубов. Травмы танцовщика были серьезными, поэтому его госпитализировали в больницу, где впоследствии ввели в медикаментозный сон. Евгений вышел из комы и начал постепенно поправляться. Также Гончаренко прошел долгий путь реабилитации.

Напомним, 2 декабря в Нади Дорофеевой состоялся благотворительный концерт в Stereo Plaza. Зрителей ждало немало сюрпризов. Исполнительница спела в дуэте с Позитивом, презентовала новые песни, пригласила особых гостей и собирала средства на восстановление разрушенных домов украинцев.

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