Избранница 83-летнего Аль Пачино впервые показала лицо их 8-месячного сына

Избранница голливудского актера Аль Пачино, 30-летняя продюсер Нур Альфалла, снялась в фотосессии вместе с их сыном Романом.

Так, знаменитость попозировала с 8-месячным малышом для модного глянца. В кадре они предстают на разных локациях. В частности, в машине, возле нее и на фоне сада. К слову, продюсер выбрала несколько образов. Нур примеряла как обычный лук с джинсами и рубашкой, так и изысканное черное платье. На картинках звездная мама держит сына на руках.

Младшая на 53 года избранница Аль Пачино с их сыном Романом. Фото: Vogue Arabia

Младшая на 53 года избранница Аль Пачино с их сыном Романом. Фото: Vogue Arabia

Младшая на 53 года избранница Аль Пачино с их сыном Романом. Фото: Vogue Arabia

Также Нур Альфаллах призналась, как познакомилась с 83-летним Аль Пачино. Так, в интервью Vogue Arabia она поделилась, что все начиналось со знакомства на мероприятии во время ужина и проживания на одной улице. Со временем их дружба переросла в отношения.

"Однажды вечером я сидела рядом с Аль Пачино и мы долго разговаривали как друзья перед тем, как попрощаться. Это было так круто. Я подумала: "Вау, это же Аль Пачино". Я учился в киношколе, поэтому хорошо понимала, кто это. Это очень талантливый и уникальный человек, но я даже не подозревала, что когда-то он станет отцом моего сына, тогда вспыхнула пандемия. Аль живет неподалеку от моего дома, поэтому мы начали проводить каждый день вместе, играли в шахматы и смотрели фильмы. Єто было как киношкола с Аль Пачино. И, кажется, это переросло во что-то большее", - поделилась Нур Альфаллах.

Напомним, недавно Нур Альфаллах и Аль Пачино после суда по поводу опеки над их сыном показались на свидании.

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