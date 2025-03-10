Избранница Дантеса показала его со своими родителями и как они провели время в загородном особняке

Бизнесвумен похвасталась семейной идиллией.
Украинская бизнесвумен Даша Кацурина показала выходной в кругу семьи.
В своем фотоблоге Даша показалась с возлюбленным Владимиром Дантесом и ее двумя детьми. Кроме того, на фотографии можно увидеть и родителей пары, которые помогают накрывать стол возле просторного загородного дома – мам обеих звезд и папу бизнесвумен.
В полном составе семья собралась под открытым небом для обеда и наслаждалась отдыхом. Также Кацурина показала Дантеса с ее детьми и как они под вечер жарили зефир на костре.
Отдельно время бизнесвумен посвятила роскошному дому. В частности, поубирала территорию и занялась садоводством. При этом в Telegram-канале Даша засветила территорию большого особняка, где попозировал и домашний любимец Василий. И добавила, что такая рутина на самом деле очень улучшила ее состояние.
"Террасу помыла, нарциссы наконец-то высадила и сижу на солнце. Очень хорошо", — написала бизнесвумен.
Напомним, недавно экс-супруга Остапчука, блогерша Кристина Горняк похвасталась своей квартирой за 133 тысячи долларов в элитном районе Киева.
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