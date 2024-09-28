Избранница Касселя полностью избавилась от длинных волос и показала, как выглядит сейчас

Нара похвасталась новым имиджем.
Возлюбленная французского актера и продюсера Венсана Касселя, модель Нара Баптиста кардинально изменила свой образ после заявления о беременности.
Так, в своем Instagram младшая на 30 лет избранница звезды похвасталась результатом после парикмахера. На фото становится заметно, что Баптиста полностью обрезала свои длинные волосы и оставила только минимальную длину.
В то же время модель попозировала в открытом боди, который подчеркнул ее заметно округлый животик. Кстати, как говорит блогерша, то во время беременности ей непросто решаться на любые изменения, но в итоге она осталась довольной прической.
"Друзья, так тяжело во время беременности быть готовой к переменам, не правда ли? И даже когда казалось ты готова к чему-то, все равно хочется вернуться в постель и лежать с болями в пояснице и усталостью. Но давайте хоть сегодня сделаем это. Обновление и кардинальное изменение стрижки", — написала Нара.
Напомним, недавно ведущая Ольга Фреймут также похвасталась изменением своей прически и предстала не только с подрезанными волосами, но и перекрасила свой блонд.
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