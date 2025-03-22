Избранница солиста "Без Обмежень" Танчинца заговорила о свадьбе и раскрыла интересную деталь романа

Возлюбленная лидера группы "Без Обмежень", певца Сергея Танчинца поделилась подробностями их романа.

Пара уже около года афиширует свои отношения и со временем все больше открывает занавес личной жизни. В этот раз в фотоблоге пиарщица Юлиана Корецкая поделилась планами на будущее с музыкантом. Как оказалось, возлюбленные уже задумывались об официальном узаконивании отношений. Правда, пышную свадьбу во время войны играть не собираются.

"Свадьба в ее классическом понимании – пожалуй, нет. Точно не в этих реалиях", – поделилась Юлиана.

Корецкая также прокомментировала пополнение в семье в будущем. По словам избранницы певца, они еще на первых свиданиях придумали имена их малышам. Поэтому вскоре обязательно воплотят свои мечты в реальность.

Юлиана Корецкая о романе с Сергеем Танчинцем

"Думаю, большинство влюбленных людей планируют и то, и другое (свадьбу и детей – прим. ред.). Мы придумали имена будущим детям на второй день наших отношений. Поэтому да, планируем", — заинтриговала возлюбленная звезды.

Отметим, что сначала звездная пара избегала публичных комментариев на тему своих отношений. Однако поклонники сразу заметили химию между Танчинцем и Корецкой в апреле прошлого года, когда они начали делиться общими фото. Так что возлюбленные со временем не удержали тайны и сделали публичное признание в любви друг другу в мае 2024 года.

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