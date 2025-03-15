Избранница звезды "Один дома" Калкина публично пристыдила актера: "Это смешно"

Актриса Бренда Сонг откровенно высказалась об отношениях с актером культового семейного фильма "Один дома" Маколеем Калкиным.

В программе The Jennifer Hudson Show Бренда рассказала о последствиях звездного детства избранника. Как оказалось, маленький Маколей из-за карьеры и давления со стороны отца-менеджера не имел времени, чтобы научиться базовым вещам. В частности, актриса открыла тайну звезды, который в свои 44 года совсем не умеет стирать вещи. Сонг пришлось учить артиста делать это.

"Я всегда говорю, что Маколей – уникальный человек. Как самый известный детский актер в мире он рос в отелях. Он просто никогда в жизни самостоятельно не занимался стиркой одежды, что повергло меня в шок. Я стираю вещи с 10 лет, с тех пор как еще помогала маме. Это было смешно учить его, как правильно делать это", — призналась актриса.

Маколей Калкин с семьей / Фото: Associated Press

В то же время Калкин не имеет водительских прав, что, по мнению его спутницы, довольно странно в таком возрасте: "Он до сих пор не умеет водить машину. Мы вместе пошли покататься по окрестностям. Это было ужасно. Я смотрю на этого 44-летнего мужчину, который впервые садится за руль, и думаю, нет, я должна нанять кого-то для этого".

Напомним, недавно певицу Мариам Шенгелию из Грузии опозорили после ее избрания представительницей их страны на "Евровидение-2025". Грузины осудили исполнительницу за ее политическую позицию.

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