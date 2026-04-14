Избранник Денисенко высказался об их совместном бизнесе и какие трудности они преодолевают

Наталка Денисенко и Юрий Савранский

Известная украинская актриса Наталья Денисенко и ее избранник Юрий Савранский переживают непростые время для их бизнеса.

О трудностях рассказал возлюбленный актрисы. Как известно, вместе пара является совладельцами бизнеса ювелирных украшений. Бренд они запустили еще осенью прошлого года. В то же время тогда же попутно звезды рассекретили свой роман и больше не скрывают чувств на публике.

По словам Савранского, сначала дела шли вверх, ведь многие желающие покупали их изделия в качестве подарка на праздники. Но со временем они начали замечать уменьшение количества продаж и, как объясняет Савранский, причина этому — сезонность и экономика.

Наталка Денисенко и Юрий Савранский / © instagram.com/natalka_denisenko

Несмотря на такие вызовы, пара не планирует останавливаться, они продолжают инвестировать в развитие бренда и учитывать запросы покупателей, подчеркивая, что любому украинскому бизнесу сейчас приходится работать в особенно сложных условиях.

«Перед Новым годом, 8 марта это было очень актуально, все было хорошо. Сейчас немного меньше. В любом случае, украинскому бизнесу сложно. И с каждым днем мы сталкиваемся с подорожанием всего, с поднятием налогов, условий и так далее. Когда мы начинали, доллар был по тридцать гривен. Сейчас курс другой, и мы покупаем серебро по три доллара за грамм. Это существенно, но мы цены не поднимали. Хотя думали об этом. Если сравнивать нас с другими украинскими брендами, у нас еще довольно лояльные и обоснованные цены», — рассказал Савранский в интервью blik.ua

