Избранника Наталки Денисенко назвали "неискренним нарциссом": Савранский ответил на критику
Манекенщик не стал молчать после критики в Сети.
Украинская актриса Наталья Денисенко, которая сейчас находится в отношениях с манекенщиком Юрием Савранским, вместе с возлюбленным оказалась в центре обсуждений в Сети.
Недавно пара отправилась на романтический отдых в заснеженный Буковель, где арендовала уютный домик в горах. Влюбленные наслаждались совместным временем, а Савранский поделился в фотоблоге серией нежных кадров из поездки. На снимках Наталья и Юрий нежатся в объятиях и выглядят по-настоящему счастливыми.
Манекенщик отметил, что это путешествие стало для них особенным периодом: «Это была неповторимая атмосфера для релакса и вдохновения». Впрочем, вместе с теплыми словами и комплиментами в комментариях появилась и критика. Один из пользователей Сети выразил скептическое отношение к Савранскому, заявив, что тот кажется ему «неискренним нарциссом».
Юрий не проигнорировал упрек и решил ответить публично, но без агрессии. И тем самым мужчина дал понять, что не собирается оправдываться перед хейтерами, а его отношения с Натальей Денисенко не нуждаются в посторонних оценках.
«Конечно, каждый имеет право на собственное мнение и это нужно уважать. Но и я имею право никому ничего не доказывать. Всему нужно время!» — написал избранник актрисы.
