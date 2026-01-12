Избранника Наталки Денисенко назвали "неискренним нарциссом": Савранский ответил на критику

Наталка Денисенко и Юрий Савранский

Украинская актриса Наталья Денисенко, которая сейчас находится в отношениях с манекенщиком Юрием Савранским, вместе с возлюбленным оказалась в центре обсуждений в Сети.

Недавно пара отправилась на романтический отдых в заснеженный Буковель, где арендовала уютный домик в горах. Влюбленные наслаждались совместным временем, а Савранский поделился в фотоблоге серией нежных кадров из поездки. На снимках Наталья и Юрий нежатся в объятиях и выглядят по-настоящему счастливыми.

Манекенщик отметил, что это путешествие стало для них особенным периодом: «Это была неповторимая атмосфера для релакса и вдохновения». Впрочем, вместе с теплыми словами и комплиментами в комментариях появилась и критика. Один из пользователей Сети выразил скептическое отношение к Савранскому, заявив, что тот кажется ему «неискренним нарциссом».

Юрий не проигнорировал упрек и решил ответить публично, но без агрессии. И тем самым мужчина дал понять, что не собирается оправдываться перед хейтерами, а его отношения с Натальей Денисенко не нуждаются в посторонних оценках.

«Конечно, каждый имеет право на собственное мнение и это нужно уважать. Но и я имею право никому ничего не доказывать. Всему нужно время!» — написал избранник актрисы.

