Избранница-актриса Цымбалюка заговорила о замужестве и как они строят быт отдельно: "Он ловелас"

Елена Светлицкая с Тарасом Цымбалюком / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

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Украинская актриса Елена Светлицкая рассказала, как на самом деле зародились ее отношения с Тарасом Цимбалюком, кто первым отважился публично признаться в любви и планирует ли пара вступать в брак.

Так, отношения актеров привлекли внимание публики в середине августа, когда актер опубликовал в Instagram нежное совместное видео с подписью «Люблю тебя».

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Однако на самом деле будущие возлюбленные познакомились еще в 2019 году на съемочной площадке, где играли пару. Впоследствии они неоднократно пересекались на разных проектах, но сблизились значительно позже во время совместных театральных гастролей по Европе. Светлицкая отметила, что ранее обстоятельства не способствовали их отношениям.

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«Были обстоятельства, которые нам не разрешали быть вместе и не нужно это было. Пожалуй, все происходит тогда, когда нужно», — рассказала актриса в интервью для проекта «Ближче до зірок».

Елена Светлицкая с Тарасом Цымбалюком / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Инициатором публичного признания стал именно Тарас. Хотя Елене нравился период, когда их роман оставался частным, но в итоге актер решил открыто поделиться чувствами.

«Желание показать наши отношения публике исходило от Тараса. Тарас это инициировал. Он выставил это видео у себя на странице, признался мне публично в любви», — поделилась Светлицкая.

Актриса также прокомментировала репутацию избранника как «публичного ловеласа», у которого за плечами несколько серьезных романов, в том числе и один брак. Елена подчеркнула, что прошлые романы Цымбалюка ее не смущают и она наоборот видит в нем заботливого мужчину, с которым имеет особую связь.

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«Тарас однолюб. Да, он ловелас, но только для меня. Он самый лучший человек, который может быть, для той сформированной Аленки, которая есть сейчас. Ни у кого не может быть такой связи, как у нас с ним», — подытожила звезда.

Елена Светлицкая с Тарасом Цымбалюком / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Сейчас пара живет порознь, но регулярно гостит друг у друга. Светлицкая призналась, что ей нравится такой формат отношений.

«Мы живем по отдельности. Но иногда он живет у меня, а я у него. И мне, честно, нравится», — рассказала актриса.

Цымбалюк уже нашел общий язык с дочерями возлюбленной, которых она родила в предыдущем 10-летнем браке. По словам Елены, они дружат, вместе играют в приставку, а младшая дочь Маша даже признается Тарасу в любви. В то же время, воспитанием девушек актриса пока занимается самостоятельно.

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«Тарас дружит с ними. Они играют в приставку. Маша очень любит его, признается в любви. Зная Тараса, он сможет дать им лучше: поделиться с детьми очень крутыми наставлениями. Однако пока я занимаюсь их воспитанием, а они просто кайфуют вместе», — подчеркнула Светлицкая.

Елена Светлицкая с дочками / © instagram.com/olena_svitlytska

О втором браке актриса пока не думает и не спешит узаконивать отношения с Цымбалюком. Сейчас она наслаждается нынешним этапом жизни.

«Лучший период в жизни каждой женщины — время между ее первым и вторым браком. Поэтому сейчас я в своем прайме», — добавила Елена смеясь.

Напомним, недавно ведущая Ольга Фреймут показала своего мужа Локотко и их романтику в Киеве на архивных фото.

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