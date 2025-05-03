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Избранница Дантеса заинтриговала помолвкой с певцом и показала кольцо на безымянном пальце
Даша Кацурин пока воздерживается от комментариев.
Возлюбленная украинского певца и ведущего Владимира Дантеса — дизайнер Даша Кацурина — заинтриговала переменами в личной жизни.
Бизнесвумен в своем фотоблоге опубликовала результат недавней фотосессии. На чувственных черно-белых фото Даша предстает хрупкой и счастливой. Правда, не только это заметили пользователи. Внимательные подписчики блогерши заметили на безымянном пальце ее правой руки кольцо с немалым бриллиантом и начали поздравлять с изменением статуса: "Боже, обожаю, и кольцо вау, поздравляю".
Но пока ни сама Кацурина, ни ее бойфренд Дантес ни подтверждают, ни опровергают такие догадки. Но в посте дизайнер написала, что "исследует себя". Между тем такой фотосет вызвал восторг как у пользователей, так и возлюбленного Даши.
"Невероятная" – Владимир Дантес
Очень красивая, такая природная красота, просто невероятная
Какие невероятно красивые 30! Поздравляю!
Просто вау! Невероятная, такая настоящая ты!
Напомним, недавно экс-жена основателя империи Playboy Хью Гефнера сообщила о помолвке. Она призналась, как роскошно ей признавался возлюбленный на Гавайях.