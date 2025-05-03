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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Избранница Дантеса заинтриговала помолвкой с певцом и показала кольцо на безымянном пальце

Даша Кацурин пока воздерживается от комментариев.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Владимир Дантес и Даша Кацурина

Владимир Дантес и Даша Кацурина

Возлюбленная украинского певца и ведущего Владимира Дантеса — дизайнер Даша Кацурина — заинтриговала переменами в личной жизни.

Бизнесвумен в своем фотоблоге опубликовала результат недавней фотосессии. На чувственных черно-белых фото Даша предстает хрупкой и счастливой. Правда, не только это заметили пользователи. Внимательные подписчики блогерши заметили на безымянном пальце ее правой руки кольцо с немалым бриллиантом и начали поздравлять с изменением статуса: "Боже, обожаю, и кольцо вау, поздравляю".

Даша Кацурина показала кольцо / © instagram.com/dasha_katsurina

Даша Кацурина показала кольцо / © instagram.com/dasha_katsurina

Даша Кацурина / © instagram.com/dasha_katsurina

Даша Кацурина / © instagram.com/dasha_katsurina

Но пока ни сама Кацурина, ни ее бойфренд Дантес ни подтверждают, ни опровергают такие догадки. Но в посте дизайнер написала, что "исследует себя". Между тем такой фотосет вызвал восторг как у пользователей, так и возлюбленного Даши.

  • "Невероятная" – Владимир Дантес

  • Очень красивая, такая природная красота, просто невероятная

  • Какие невероятно красивые 30! Поздравляю!

  • Просто вау! Невероятная, такая настоящая ты!

Напомним, недавно экс-жена основателя империи Playboy Хью Гефнера сообщила о помолвке. Она призналась, как роскошно ей признавался возлюбленный на Гавайях.

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