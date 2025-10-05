Избранница сына Бекхэмов ответила на упреки об их 10-летней разнице в возрасте

Круз Бекхэм и Джеки Апостел / © Associated Press

Девушка младшего сына звездной четы Дэвида и Виктории Бекхэмов отреагировала на критику их разницы в возрасте.

Так, Круз Бекхэм встречается со старшей на 10 лет бразильской певицей Джеки Апостел. Их роман длится более года. Однако некоторые пользователи в Сети до сих пор интересуются, не мешает ли им разница в возрасте строить отношения и называют это "странным" явлением: "Почему 29-летняя встречается с 20-летним? Это просто странно. Я говорю о романе Джеки с Крузом".

На этот раз возлюбленная звезды не удержалась и ответила на один из таких упреков в комментариях под постом Виктории Бекхэм. Так, Джеки дала четко понять, что цифры в паспорте для них лишь просто цифры. И подчеркнула, что прежде всего ценит в своем партнере его человеческие качества. В частности, перечислила ряд из них в своем комментарии для юзера: "Потому что он добрый, веселый, умный, заботливый, целеустремленный, зрелый, талантливый, преданный, а еще довольно привлекательный".

Пост Виктории Бекхэм — комментарий Джеки Апостел / © instagram.com/victoriabeckham

Отметим, впервые Круза Бекхэма заметили с Джеки Апостел на музыкальном фестивале в июне 2024 года. А вскоре их сфотографировали во время Недели моды в Париже в сентябре того же года. В следующем месяце сын звезд публично подтвердил отношения в Instagram, поздравив возлюбленную с днем рождения в сторис, написав трогательное признание: "Я тебя люблю".

