Избранница Тараса Цымбалюка 13 лет назад хотела стать солисткой "ВИА Гры": как это было

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая

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Актриса и избранница Тараса Цымбалюка Елена Светлицкая еще в 2013 году мечтала о певческой карьере и проходила группу «ВИА Гра» — архивное видео с ее выступлением на кастинге снова завирусилось в Сети.

Сейчас Светлицкую знают не только по ролям в кино, но и из-за ее личной жизни и участия в музыкальных проектах. Недавно актриса выступила на сцене «Голоса страны-14». Там она продемонстрировала свои вокальные способности и рассказала о давней мечте петь. Теперь пользователи Threads вспомнили еще одну попытку артистки покорить музыкальную сцену. Правда, тогда она еще не была известна широкой аудитории. И выступала под девичьей фамилией Мисюра .

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Елена Светлицкая / © скриншот с видео

В 2013 году Елена решила испытать свои силы на кастинге в популярную женскую группу «ВИА Гра». Тогда продюсер Константин Меладзе искал новые солистки коллектива в Украине, России и Беларуси. Отбор проходил в рамках шоу «Хочу в "ВИА Гры"», а оценивало конкурсанток звездное жюри.

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Елена Светлицкая / © скриншот с видео

На обнародованных кадрах Светлицкая исполняет песню «Тропикана-женщина». Среди тех, кто оценивал ее вокал, были Константин Меладзе, Алена Винницкая и Игорь Верник . Актрисе удалось заинтересовать продюсера и пройти во второй тур отбора.

Однако закрепиться в музыкальном коллективе Светлицкой не удалось. По итогам проекта в новый состав «ВИА Гры» вошли Эрика Герцег , Анастасия Кожевникова и Миша Романова . В конце концов, артистка сосредоточилась на актерской профессии, хотя мечта о пении никуда не исчезла.

Елена Светлицкая / © скриншот с видео

Напомним, недавно Елена Светлицкая приняла участие в «Голосе страны» .

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