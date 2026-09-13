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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
338
Время на прочтение
1 мин

Избранница Цимбалюка показала его со своими двумя детьми и какой сюрприз он им сделал

Теперь дома у девушек есть еще один веселый способ проводить досуг.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая

Актеры Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая больше не скрывают своих отношений от публики.

Неделями ранее Тарас уже познакомил возлюбленную с родителями — они вместе отдыхали в Карпатах. А теперь Елена показала, как ее звездный избранник ладит с ее двумя дочерьми от предыдущего 9-летнего брака. Так, Вера и младшая Мария, как говорила звездная мама, уже давно знакомы с актером.

И недавно он пришел в гости к девушкам с дорогим подарком. Цымбалюк вручил семье Светлицкой домашнюю игровую консоль. Они сразу же установили ее и начали играть в игры. Так что, вероятно, артист очень хорошо ладит с обеими дочерями возлюбленной и часто проводит с ними время.

Тарас Цымбалюк и дочь Елены Светлицкой / © instagram.com/olena_svitlytska

Тарас Цымбалюк и дочь Елены Светлицкой / © instagram.com/olena_svitlytska

Тарас Цымбалюк и дочь Елены Светлицкой / © instagram.com/olena_svitlytska

Тарас Цымбалюк и дочь Елены Светлицкой / © instagram.com/olena_svitlytska

В свою очередь звездная мама радуется семейной идиллии и не скрывает счастья: «Появилась новая игрушка. Тарас подарил нам „плойку“ и теперь нет сна».

Отметим, долго Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая о романе почти не говорили. Они часто появлялись в одних компаниях и делились общими фото. Однако вскоре Тарас публично признался в любви к коллеге. С тех пор их чувства только усилились и они не скрывают их от остальных.

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