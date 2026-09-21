Избранница Цимбалюка заинтриговала откровенным заявлением о Тарасе и их отношениях: "Разные этапы в жизни"

Елена Светлицкая и Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

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Украинская актриса Елена Светлицкая откровенно рассказала об отношениях с Тарасом Цимбалюком и об их провокационном видео.

В последнее время личная жизнь звездной пары всё чаще оказывается в центре внимания. Пара не скрывает своих отношений в соцсетях, однако не спешит делиться всеми подробностями романа. Отдельную волну обсуждений вызвало совместное видео актеров из Одессы. В нем нежные кадры влюбленных внезапно сменяются сценами из фильма «Мистер и миссис Смит» со стрельбой и ссорами. Такой контраст заставил поклонников задуматься, не намекала ли пара на определенные трудности в своих отношениях.

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«На самом деле ответ довольно прост: в отношениях бывают разные периоды, разные этапы в жизни. Но самое главное — это всё равно найти в себе силы объединиться и, возможно, даже быть против всех. Как, собственно, мистер и миссис Смит в этом фильме», — пояснила Светлицкая в комментарии Blik.ua.

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Елена Светлицкая и Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Актриса подчеркнула, что они с Цимбалюком не публикуют совместный контент спонтанно. Личные моменты пара сначала обсуждает между собой, ведь не всё, что происходит в их романе, предназначено для широкой аудитории.

«Мы всегда обсуждаем с Тарасом, прежде чем публиковать какие-либо совместные материалы. Когда речь идет о моем личном бренде, конечно, мы советуемся с командой. Когда речь идет о моей личной жизни и наших отношениях с Тарасом, то это наше личное дело», — сказала артистка.

Елена Светлицкая и Тарас Цимбалюк / © instagram.com/olena_svitlytska

Несмотря на публичность, Свитлицкая не собирается превращать свои отношения в реалити-шоу для подписчиков. Она призналась, что хотела бы оставить часть личной жизни исключительно между ними. Именно поэтому совместные появления пары на светских мероприятиях случаются не так часто: их рабочие графики регулярно не совпадают.

«Так хочется, чтобы это было только нашим», — лаконично заметила Елена.

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Елена Светлицкая и Тарас Цимбалюк / © instagram.com/olena_svitlytska

Напомним, недавно Тарас Цимбалюк эмоционально высказался о романе со Светлицкой и отношении к её детям, опубликовав возмутительное видео о «женщинах с прицепом».

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