Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая / © пресслужба каналу "1+1"

Реклама

Украинская актриса Елена Светлицкая рассказала о знакомстве с родителями Тараса Цымбалюка и ответила, мечтает ли о свадьбе с актером и каким представляет их будущее празднование.

Актриса уже познакомилась с семьей избранника и осталась под приятным впечатлением. В частности, Светлицкая отметила воспитанность и интеллигентность Тарасовой мамы. Отец актера также произвел на нее впечатление своими знаниями украинской литературы. Елена призналась, что после знакомства лучше поняла, откуда у ее любимого такие манеры и отношение к людям. Об этом знаменитость рассказала журналистке Анне Севастьяновой в интервью для проекта «Наодинці з Гламуром» .

Реклама

«Я была поражена тем, какая его мама интеллигентна, воспитана, какой знает в украинской литературе папа. Мне многое стало понятно и о Тарасе. Почему именно он такой, почему он так воспитан, почему он такой джентльмен», — поделилась актриса.

Реклама

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Отдельно журналистка Анна Севастьянова спросила Светлицкую о свадебных планах. Однако раскрывать подробности возможного празднования Елена не стала. Она намекнула, что у пары уже есть особые моменты и ритуалы, но масштабные мечты пока хочет оставить частными.

«Я бы с радостью поделилась с вами, но мне пока хочется оставить это себе. Знаете, как говорят у нас в Украине, не говори гоп, пока не перепрыгнешь», — заинтриговала Светлицкая.

Актриса добавила, что впоследствии, возможно, поделится подробностями с поклонниками и покажет больше.

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: КАМАЛІЯ про нові погрози, ТРІНЧЕР заговорила про ВАГІТНІСТЬ, Світлицька про весілля з ЦИМБАЛЮКОМ

Реклама

Напомним, недавно Елена Светлицкая отмечала день рождения. Тем временем Тарас Цымбалюк удивил любимую подарком за 15 тысяч гривен.

Новости партнеров