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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
333
Время на прочтение
2 мин

Избранница звезды "Сумерек" Паттинсона попала в больницу из-за штанов и назвала диагноз

Сьюки Уотерхаус показала фото из палаты и рассказала о самочувствии.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус / © Associated Press

Британская певица и актриса Сьюки Уотерхаус, которая крутит роман со звездой "Сумерек" Робертом Паттинсоном, шокировала своим состоянием из-за неосторожности в выборе одежды.

Так, артистка оказалась на больничной койке и назвала причину, которая изрядно удивила ее поклонников. Как звезда рассказала в Х, она исчезла из публичного пространства из-за узких штанов. Именно такая, на первый взгляд, мелочь вызвала у нее грыжу — разрыв мышечной ткани, что обычно случается в области живота или паха.

"Сьюки, ты давно не появлялась в Х. А ты когда-нибудь думала о том, что полгода назад я носила такие узкие штаны, поэтому у меня появилась грыжа, и я была слишком напугана, чтобы тебе это сказать?" — написала она сама себе в посте на платформе X.

Пост Сьюки Уотерхаус

Пост Сьюки Уотерхаус

Уотерхаус также поделилась селфи из палаты и показала недавнее фото со сцены - тогда она выступала в облегающих черных кожаных штанах и коротком топе в рамках тура в поддержку альбома "Memoir of a Sparklemuffin".

По состоянию на сейчас Сьюки проходит восстановление и планирует вернуться на сцену уже 7 августа. К слову, неутешительные новости появились чуть более чем через год после рождения первенца с Робертом Паттинсоном. Пара не разглашала имя дочери, однако Сьюки ранее делилась, что их малышка уже активно познает мир и радует родителей первыми достижениями.

Напомним, недавно певица Надя Дорофеева также показала фото из больничной палаты и напугала своим состоянием.

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Дата публикации
Количество просмотров
333
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