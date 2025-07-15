Избранница звезды "Сумерек" Паттинсона попала в больницу из-за штанов и назвала диагноз

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус / © Associated Press

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Британская певица и актриса Сьюки Уотерхаус, которая крутит роман со звездой "Сумерек" Робертом Паттинсоном, шокировала своим состоянием из-за неосторожности в выборе одежды.

Так, артистка оказалась на больничной койке и назвала причину, которая изрядно удивила ее поклонников. Как звезда рассказала в Х, она исчезла из публичного пространства из-за узких штанов. Именно такая, на первый взгляд, мелочь вызвала у нее грыжу — разрыв мышечной ткани, что обычно случается в области живота или паха.

"Сьюки, ты давно не появлялась в Х. А ты когда-нибудь думала о том, что полгода назад я носила такие узкие штаны, поэтому у меня появилась грыжа, и я была слишком напугана, чтобы тебе это сказать?" — написала она сама себе в посте на платформе X.

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Пост Сьюки Уотерхаус

Уотерхаус также поделилась селфи из палаты и показала недавнее фото со сцены - тогда она выступала в облегающих черных кожаных штанах и коротком топе в рамках тура в поддержку альбома "Memoir of a Sparklemuffin".

По состоянию на сейчас Сьюки проходит восстановление и планирует вернуться на сцену уже 7 августа. К слову, неутешительные новости появились чуть более чем через год после рождения первенца с Робертом Паттинсоном. Пара не разглашала имя дочери, однако Сьюки ранее делилась, что их малышка уже активно познает мир и радует родителей первыми достижениями.

Напомним, недавно певица Надя Дорофеева также показала фото из больничной палаты и напугала своим состоянием.